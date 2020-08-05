От пандемии пострадало одно из самых прибыльных предприятий Гомеля 2 5.08.2020, 18:06

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ОАО «Гомельстекло» приостанавливало работу в связи с эпидемиологической ситуацией.

Об этом рассказал председателем Гомельского облисполкома Геннадий Соловей в телепередаче «Диалог» на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Напомним, что по итогам 2019 года предприятие вошло в пятерку самых прибыльных акционерных обществ Гомельской области.

На днях ОАО «Гомельстекло» посетил председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель.

«Это градообразующее предприятие, здесь работают почти 2 тыс. человек. В 2010 году оно было модернизировано, работает достаточно успешно, сохраняя крепкий коллектив. Есть проекты по модернизации и дальнейшему наращиванию мощностей, завоеванию новых рынков. Сейчас руководство прорабатывает варианты для последующего обновления, и государство подставит плечо в этой ситуации. Для этого есть все необходимые инструменты», — сказал Иван Тертель.

Как уточнили на предприятии, обострившаяся из-за пандемии коронавирусной инфекции ситуация на мировой арене сказалась и на работе завода. Целевые рынки за рубежом оказались закрыты. В свое время руководством ОАО «Гомельстекло» по согласованию с Министерством архитектуры и строительства было принято решение о снижении производительности линий листового стекла под поступающие заказы. Благодаря этому удалось выстоять и сохранить коллектив. С мая ситуация начала выравниваться, ежедневно наращиваются объемы поставок на экспорт.

За время ограниченных отгрузок специалисты проводили мониторинг стекольного рынка, обозначали круг потенциальных партнеров, работали над наполнением портфеля заказов. Сегодня на предприятии готовы оперативно реагировать на возрастающий спрос и существенно наращивать объемы производства. Более 75% продукции «Гомельстекло» отправляется на экспорт. На европейском рынке востребовано многослойное закаленное стекло. Основные партнеры — Украина и Россия.