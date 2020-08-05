Назван продукт, улучшающий настроение 1 5.08.2020, 18:32

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фото: east-fruit.com

В состав этого продукта входит большое количество витаминов, фолиевая кислота и много минералов.

Содержащиеся в мякоти дыни полезные вещества благотворно влияют на нервную систему и способствуют улучшению настроения, рассказала АГН "Москва" главный внештатный специалист диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова, передает ria.ru.

Специалист объяснила, что в состав дыни входит большое количество витаминов, фолиевая кислота, бета-каротин и много минералов. Благодаря этому набору, продукт также оказывает антиоксидантное действие, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и является профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний, добавила она.

Тем не менее, Стародубова напомнила, что употреблять дыню стоит умеренно и только при отсутствии противопоказаний.

"Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению", - заключила врач.