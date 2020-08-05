Выпускники гимназии №1 имени Франциска Скорины обратились к учителям Беларуси 3 5.08.2020, 18:38

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Видеофакт.

Бывшие ученики и выпускники гимназии №1 имени Франциска Скорины г. Минска, где учился политзаключенный Эдуард Бабарико, обратились ко всем учителям Беларуси, которые являются членами избирательных комиссий, передает телеграм-канал «Баста!».

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