На Марсе обнаружены следы ледников 1 5.08.2020, 19:26

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Специалисты изучили десятков тысяч фотографий с поверхности Марса.

На поверхности Марса найдены следы древних ледников. Об этом сообщает научный журнал Nature Geoscience, передает korrespondent.net.

Специалисты изучили десятки тысяч фотографий с поверхности Марса. Автор исследования Анна Грау Галофре создала метод, позволяющий сопоставить снимки с Красной планеты и изображениями подледниковых долин острова Девон в Арктике.

Среды рельефов на двух планетах были найден практически одинаковые следы от ледников.

Ученые предполагают, что на ранней стадии формирования Марс подходил для зарождения на нем жизни. Около 3,6 миллиарда лет назад планета изменилась, превратившись в пустыню.

Также отмечается, что обнаруженные на снимках следы были образованы именно ледниками, а не водоемами.