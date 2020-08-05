Зеленский сменил главу военной разведки 5.08.2020, 19:48

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Василий Бурба отправлен в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Вместо Василия Бурбы руководить военной разведкой страны будет Кирилл Буданов, передает zn.ua.

«Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - говорится в указе №308/2020 на сайте главы государства.

«Уволить Бурбу Василия Васильевича с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - говорится в указе №307/2020.

Сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. Но Офис президента Украины смущает отсутствие у Буданова управленческого опыта.

Кирилл Буданов руководил операцией, которою ГУР Минобороны проводило в Крыму. Информация об операции стала известна России, которая воспользовалась подконтрольной «ДНР» для ее обнародования. «Слив» с данными разведчиков появился на одном из сайтов, подконтрольных «ДНР».