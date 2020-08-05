В Варшаве и Белостоке пройдут митинги солидарности с Беларусью 5.08.2020, 20:01

Акция солидарности в Варшаве, 15 июля

Фото – Яна Прокопчик Belsat.eu

Митинги пройдут в пятницу, 7 августа в 19:00.

В Варшаве и Белостоке 7 августа пройдут митинги солидарности с Беларусью.

«Мы хотим выразить солидарность с гражданами Беларуси в их борьбе за права человека и демократию.

Присоединяйтесь к нам!

Что происходит в Беларуси?

Президентские выборы в Республике Беларусь состоятся 9 августа. Однако эти выборы не будут честными, поскольку наиболее популярные конкуренты Александра Лукашенко отстранены от участия в выборах. Виктор Бабарико и Сергей Тихановский были заключены в тюрьму, а Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну.

Чтобы защитить дело, которое начал Сергей Тихановский, его жена Светлана Тихановска зарегистрировалась кандидатом в президенты, а к ее штабу присоединились Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Тысячи людей приходят на предвыборные митинги даже в небольших городах.

Поддержим граждан Беларуси!

Мы приглашаем всех людей доброй воли, независимо от их политических убеждений, принять участие в митинге. Не будем равнодушными! Давайте поддержим наших соседей в борьбе за достоинство и демократию.

Встретимся в 19:00 в эту пятницу (7 августа), накануне выборов, перед Посольством Республики Беларусь по адресу ул. Wiertnicza 58 в Варшаве и Консульством Республики Беларусь по ул. Elektryczna 9 в Белостоке.

Во время митингов мы послушаем белорусских и польских активистов и вместе споём песню «Стены», которая, как и Польше, также и в Беларуси, стала балладой, построившей сообщество людей, решивших бороться за свою свободу», - говорится в заявлении организаторов.