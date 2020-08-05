В Варшаве и Белостоке пройдут митинги солидарности с Беларусью
- 5.08.2020, 20:01
Митинги пройдут в пятницу, 7 августа в 19:00.
В Варшаве и Белостоке 7 августа пройдут митинги солидарности с Беларусью.
«Мы хотим выразить солидарность с гражданами Беларуси в их борьбе за права человека и демократию.
Присоединяйтесь к нам!
Что происходит в Беларуси?
Президентские выборы в Республике Беларусь состоятся 9 августа. Однако эти выборы не будут честными, поскольку наиболее популярные конкуренты Александра Лукашенко отстранены от участия в выборах. Виктор Бабарико и Сергей Тихановский были заключены в тюрьму, а Валерий Цепкало был вынужден покинуть страну.
Чтобы защитить дело, которое начал Сергей Тихановский, его жена Светлана Тихановска зарегистрировалась кандидатом в президенты, а к ее штабу присоединились Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Тысячи людей приходят на предвыборные митинги даже в небольших городах.
Поддержим граждан Беларуси!
Мы приглашаем всех людей доброй воли, независимо от их политических убеждений, принять участие в митинге. Не будем равнодушными! Давайте поддержим наших соседей в борьбе за достоинство и демократию.
Встретимся в 19:00 в эту пятницу (7 августа), накануне выборов, перед Посольством Республики Беларусь по адресу ул. Wiertnicza 58 в Варшаве и Консульством Республики Беларусь по ул. Elektryczna 9 в Белостоке.
Во время митингов мы послушаем белорусских и польских активистов и вместе споём песню «Стены», которая, как и Польше, также и в Беларуси, стала балладой, построившей сообщество людей, решивших бороться за свою свободу», - говорится в заявлении организаторов.