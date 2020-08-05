закрыть
5 августа 2020, среда, 21:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кандидат на должность посла США в Беларуси рассказала, как видит дальнейшее сотрудничество с нашей страной

2
  • 5.08.2020, 20:37
  • 2,993
Кандидат на должность посла США в Беларуси рассказала, как видит дальнейшее сотрудничество с нашей страной
Джули Фишер
фото: state.gov (official website)

Джули Фишер намерена обратить особое внимание на проведение президентских выборов 9 августа.

Кандидат на должность посла США в Беларуси Джули Фишер выступила на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам. Об этом сообщается на сайте комитета, передает tut.by.

В своем заявлении Джули Фишер отметила, что с нетерпением ожидает работы по укреплению двусторонних отношений между США и Беларусью, а также по поддержке усилий нашей страны в защите суверенитета и независимости перед лицом беспрецедентного политического давления, направленного на их подрыв.

Отвечая на вопросы членов комитета, Джули Фишер сообщила, что процесс налаживания отношений США с Беларусью не будет быстрым и самое главное сейчас — не увидеть от властей нашей страны шагов назад по сравнению с тем, что уже было достигнуто. Именно поэтому, по ее словам, сейчас нужно обратить особое внимание на проведение президентских выборов 9 августа. Фишер рассказала членам комитета о том, что международных наблюдателей от ОБСЕ и Совета Европы на них не будет. Она также отметила, что штат американского посольства в Беларуси слишком немногочислен, чтобы вести серьезное наблюдение за избирательным процессом. Однако отметила, что в нашей стране существует сильное движение за честные выборы, организованное самими белорусами, которые направляли многочисленные предложения в ЦИК, которые не были услышаны.

Фишер заявила, что согласна с положениями «Акта о демократии в Беларуси», но в вопросе санкций призвала действовать осторожно, назвав их приостановку полезным инструментом на данный момент. По ее словам, имеющийся у нее опыт работы в этой части мира подсказывает, что США нужен открытый диалог с представителями различных уровней и ветвей власти, хотя «в Беларуси есть один человек, чье мнение значит больше всего». Также по ее мнению крайне важна слаженность действий и поддержка позиции посольства из Вашингтона со стороны влиятельных политиков и госсекретаря Помпео.

Напомним, американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. До приезда нового посла заместитель руководителя миссии Джеф Джук взял на себя роль временного поверенного.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус