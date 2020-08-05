Астероид с футбольное поле пролетел мимо Земли 1 5.08.2020, 20:53

2,123

Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19.35 по Минску.

Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, благополучно прошел от Земли на безопасном расстоянии, передает ria.ru.

"Он должен был пролететь на кратчайшем расстоянии от Земли в 19.35 по Минску. Ничего не случилось. Его размеры до 200 метров, это порядка футбольного поля размер. Подобные астероиды пролетают каждые две недели - месяц уж точно. И ничего не происходит. И этот пролетел и полетел дальше по своей орбите", - рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Как отмечала ранее аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова, никакой опасности для землян небесное тело не представляло, так как его трасса проходит на очень далеком расстоянии - в 4 миллионах километров от Земли – в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.

Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.