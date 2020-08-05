Ливан объявляет чрезвычайную ситуацию в Бейруте 5.08.2020, 21:13

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фото: epa

В результате взрыва в Бейруте был нанесен ущерб на сумму до 5 миллиардов долларов.

Кабинет министров Ливана в среду объявил двухнедельное чрезвычайное положение в Бейруте после мощного взрыва в порту, потрясшего город во вторник, и передал контроль безопасности в столице военным. Об этом сообщает в среду, 5 августа, zn.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению, зачитанному министром информации, кабинет министров поручил военным наложить домашний арест на всех, кто с 2014 года занимался управлением складом, содержащим огромное количество взрывоопасных материалов, из-за которых произошел взрыв, разрушивший пол-столицы Ливана.

Он также одобрил выделение 100 миллиардов ливанских фунтов для преодоления кризиса. Сумма условно составляет 66 миллионов долларов по официальному обменному курсу.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил телеканалу LBC, что в результате взрыва был нанесен ущерб на сумму до 5 миллиардов долларов, а возможно, и больше, и до 250 000 человек остались без крова. Число погибших увеличилось до 135, поиски еще более ста человек продолжаются.