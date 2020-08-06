Как выглядят и где находятся минские «однушки» по $40 тысяч 6.08.2020, 8:09

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Новости со столичного рынка недвижимости.

Вчера журналисты tut.by писали о том, что в Минске за 39,5 тысячи долларов продается квартира площадью всего 21 квадратный метр, но зато с ремонтом. А сегодня посмотрели, какие полноценные «однушки» можно купить за цену, примерно равную этой.

На Партизанском

За 39,9 тысячи долларов продается квартира площадью 30,7 квадратного метра на первом этаже кирпичной пятиэтажки на Партизанском проспекте, 27А. Балкона нет. Площадь кухни — 5,5 метра.

Один из плюсов квартиры — расположение почти прямо на Партизанском проспекте и в пределах второго кольца. Инфраструктура тоже рядом.

Недалеко от «Пушкинской»

За 40 тысяч долларов продается квартира площадью 29,6 квадратного метра на восьмом этаже панельной девятиэтажки 1983 года на улице Пономаренко, 32. Балкона нет. Площадь кухни — 7,2 метра.

В квартире стоит металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды, домофон. Можно заезжать без ремонта, сказано в объявлении.

В Шабанах

За 40 тысяч долларов продается квартира площадью 35,1 квадратного метра на четвертом этаже панельной девятиэтажки 1993 года на улице Бачило, 7/3. Балкон есть. Площадь кухни — 7,2 метра.

Квартира теплая. Лоджия застеклена и утеплена, сказано в объявлении.

Возле «Автозаводской»

За 40,9 тысячи долларов продается квартира площадью 30,4 квадратного метра на втором этаже кирпичной пятиэтажки 1962 года на Партизанском проспекте, 84. Балкона нет. Площадь кухни — 5,9 метра.

В квартире установлены стеклопакеты и входная металлическая дверь. В комнате — натяжной потолок. В доме заканчивается капитальный ремонт, после которого заменили трубы, полотенцесушитель, счетчик электроэнергии и воды. В подъезде заменили электропроводку.

В Курасовщине

За 41,2 тысячи долларов продается квартира площадью 29 квадратных метров на втором этаже панельной девятиэтажки 1983 года на улице Казинца, 70. Балкон есть. Площадь кухни — 7,2 метра.

В объявлении сказано, что квартира готова к заселению.