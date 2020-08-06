Ученые выяснили, сколько обитаемых планет могло быть в Солнечной системе 6.08.2020, 8:41

Сенсационное исследование.

Звезды, подобные нашему Солнцу, могут иметь до шести подходящих для развития жизни планет, но так называемую "зону обитаемости", в которой должны быть расположены такие планеты, сокращают гиганты вроде Юпитера. К такому выводу пришли авторы статьи, которая появилась в издании Astronomical Journal (перевод - lenta.ua).

Для жизни в том виде, в котором ее знаем мы, необходима вода в жидком агрегатном состоянии. Соответственно, диапазон температур на планете должен обеспечивать существование воды в жидком виде. Область пространства вокруг звезды, в которой могут существовать планеты с подходящей для жидкой воды температурой, называется зоной обитаемости.

В Солнечной системе в зоне обитаемости находится только Земля. Но в других звездных системах, например, в системе звезды TRAPPIST-1, в зоне обитаемости расположены три планеты. Этот факт заставил сотрудников Калифорнийского университета в Риверсайде (США) задуматься, какое максимальное количество планет может располагаться в зоне обитаемости.

"Компьютерное моделирование показало, что у звезд солнечного типа может быть до шести планет в зоне обитаемости. Но в реальности такое наблюдается редко, так как зона обитаемости обычно серьезно сокращается из-за существования таких массивных планет, как Юпитер. Колоссальное притяжение планет-гигантов серьезно влияет на движение соседних планет, поэтому многие орбиты в обитаемой зоне становятся нестабильными", — говорит Стивен Кейн, автор публикации.