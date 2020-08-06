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Кипр уничтожил запасы селитры, отреагировав на взрывы в Бейруте

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  • 6.08.2020, 9:55
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Кипр уничтожил запасы селитры, отреагировав на взрывы в Бейруте

Ее запасы существовали со времен спецоперации по предотвращению предполагаемого теракта в 2015 году.

Власти Республики Кипр уничтожили запасы аммиачной селитры, которые были изъяты на острове в 2015 году в ходе спецоперации по предотвращению предполагаемого теракта, сообщил официальный представитель кипрской полиции Христос Андреу, передает Cyprus Mail (перевод - zn.ua).

В частности, издание в точности передает слова чиновника.

“8,3 т нитрата аммония были обнаружены пять лет назад в подвале одного из домов города Ларнаки”, — сообщил Андреу. По его мнению, вся эта селитра впоследствии была уничтожена на специальном полигоне возле деревни Марки в административно-территориальном округе Никосия.

Согласно одной из версий, объектом предполагаемого теракта стало посольство Израиля в кипрской столице Никосии.

Виновным в происшествии с обнаружением селитры был признан связанный с шиитской партией “Хезболлах” ливанец с канадским подданством Хусейн Басам Абдалла, которого осудили на шесть лет заключения за “за участие в деятельности криминальной и террористической организации, нелегальное хранение взрывчатых веществ и за отмывание денег”. Кипрские власти не стали держать его в тюрьме до конца срока и в итоге депортировали.

В четверг в Ливане объявлен трехдневный траур и введен двухнедельный режим ЧП. Во вторник, 4 августа, в порту Бейрута произошел взрыв, уничтоживший инфраструктуру в радиусе 20 км. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил телеканалу LBC, что в результате взрыва был нанесен ущерб на сумму до 5 миллиардов долларов, а возможно, и больше, и до 250 000 человек остались без крова. Число погибших увеличилось до 135, поиски еще более ста человек продолжаются.


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