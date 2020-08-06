Сняли два флага - получили сотни в ответ3
- 6.08.2020, 9:08
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Белорусы невероятные!
Представители тараканьей власти начали нервничать из-за огромного количества бело-красно-белых флагов, которые вывешивают жители городов Беларуси.
При этом любая попытка властей сдержать этот процесс имеет обратный эффект: флагов становится только больше. «Сняли два флага - получили сотни в ответ. Белорусы невероятные!», - пишет по этому поводу телеграм-канал «Баста!».
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