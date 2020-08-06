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Сняли два флага - получили сотни в ответ

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  • 6.08.2020, 9:08
  • 10,374
Сняли два флага - получили сотни в ответ

Белорусы невероятные!

Представители тараканьей власти начали нервничать из-за огромного количества бело-красно-белых флагов, которые вывешивают жители городов Беларуси.

При этом любая попытка властей сдержать этот процесс имеет обратный эффект: флагов становится только больше. «Сняли два флага - получили сотни в ответ. Белорусы невероятные!», - пишет по этому поводу телеграм-канал «Баста!».

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