Сняли два флага - получили сотни в ответ 3 6.08.2020, 9:08

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Белорусы невероятные!

Представители тараканьей власти начали нервничать из-за огромного количества бело-красно-белых флагов, которые вывешивают жители городов Беларуси.

При этом любая попытка властей сдержать этот процесс имеет обратный эффект: флагов становится только больше. «Сняли два флага - получили сотни в ответ. Белорусы невероятные!», - пишет по этому поводу телеграм-канал «Баста!».

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