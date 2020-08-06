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«Усталый, больной, испуганный, мокрый и обиженный»

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  • 6.08.2020, 9:50
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«Усталый, больной, испуганный, мокрый и обиженный»

Как чиновники слушали Лукашенко.

Очень сложно Лукашенко далось это выступление перед чиновниками. И физически, и психологически. Бесконечное вытирание мокрого лица носовым платком, когда практически никто в зале не потел, останется сильнейшим воспоминанием из обращения.

Попытки режиссера трансляции перебить эти кадры вытирания мокрого лица привела к тому, что Лукашенко показывали минимально. Голос также свидетельствует не о лучшем состоянии. И внезапное исчезновение после выступления - тоже загадка. Как будто провалился сквозь пол. Раненых у нас, как известно, жалеют, и тональность выступления была именно такой: пожалейте, не предавайте, одумайтесь. Усталый, больной, испуганный, мокрый и обиженный просит быть с ним присутствующих, у которых лица, словно на похоронах" - комментирует послание Лукашенко журналист «Радыё Свабода» Дмитрий Гурневич.


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