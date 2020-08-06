Звезды, которые не должны существовать: загадка созвездия Феникса 6.08.2020, 10:11

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Открытие странного скопления звезд вызывало у ученых сильное удивление.

Международная группа астрономов обнаружила на краю Млечного Пути останки древнего шарового скопления звезд, разорванного нашей галактикой, пишет «Популярная механика».

Сам по себе прецедент открытия странного скопления вызывал у ученых сильное удивление. Все потому, что звезды в этом «галактическом ископаемом» содержат в своей структуре куда меньше тяжелых элементов, чем в других подобных скоплениях. Это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что изначально они представляли собой последнее в своем роде шаровое скопление, рождение и гибель которого отличались от тех, что известны человечеству на сегодняшний день.

Наша галактика вмещает в себя около 150 шаровых скоплений, каждое из которых представляет собой сферу из примерно миллиона звезд, что вращаются в галактическом гало. Они очень древние, и миллионы лет подряд становились свидетелями того, как растет и расширяется Млечный Путь.

Согласно исследованию команды Университета Сиднея, опубликованному в журнале Nature, некоторые звезды в созвездии Феникса — это фрагменты одного из подобных скоплений, разорванного на части гравитацией нашей галактики примерно 2 миллиарда лет назад. Это удалось доказать, измерив так называемую «металличность» звезд, то есть всех атомов в их составе, которые тяжелее водорода и гелия.

Дело в том, что после Большого Взрыва первые звезды практически полностью состояли из водорода и гелия. Лишь со временем, когда появлялись новые поколения космических светил, атомы легких элементов «перековывались» в более тяжелые — кальций, кислород, фосфор и другие. Поэтому «металличность» молодых звезд в скоплениях просто не может быть ниже определенного порога, поскольку они наследуют составляющее их звездное вещество у предшественников.

Однако новое открытие ломает эту догму, поскольку металличность изучаемых звезд оказалась значительно меньше порогового значения. «Поток этих звезд исходит из кластера, который попросту не должен и не может существовать», рассказал соавтор статьи, доцент Дэниел Цукер.

Одно из возможных объяснений этой аномалии заключается в том, что звезды в потоке Феникса представляют собой последнюю в своем роде популяцию шарового скопления, что родилась в среде, радикально отличающейся от всего, что мы наблюдаем сегодня. Но что это были за условия и какое место данная аномалия занимает в эволюционном процессе галактики, пока остается тайной.