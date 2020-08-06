Анкара спешит на помощь? 6.08.2020, 10:24

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Фото: AP

Что означает игра Турции на Южном Кавказе.

В Армении с тревогой наблюдают за азербайджано-турецкими военными учениями

Турция традиционно считает себя покровительницей и защитницей Азербайджана. Оба народа имеют общие корни, турецкий и азербайджанский языки очень близки. После распада Советского Союза и обретения Азербайджаном независимости в политике страны быстро утвердилась доктрина "два государства - одна нация". Этим лозунгом Баку и Анкара подчеркивают близость обоих государств и основу двусторонних отношений. С 29 июля по 10 августа обе страны проводят на территории Азербайджана масштабные военные учения с участием сухопутных войск и военной авиации. За совместными турецко-азербайджанскими военными маневрами с тревогой наблюдают в соседней Армении, пишет dw.com.

Конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился

Давний и вялотекущий конфликт между Азербайджаном и Арменией разгорелся с новой силой в конце 1980-х годов и перерос в масштабные военные действия, длившиеся до середины 1990-х годов. Яблоком раздора между двумя странами стал регион Нагорного Карабаха, в 1991 году объявивший о своей независимости.

Жертвами обострения пограничного конфликта Баку и Еревана стали 19 человек

С точки зрения международного права самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика считается частью Азербайджана, однако с 1994 года, после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня, большинство ее территорий находится под контролем живущих в НКР этнических армян. С этого времени локальные стычки на границе непризнанной республики и Азербайджана стали повседневной реальностью.

12 июля на участке армяно-азербайджанской границы вновь вспыхнул вооруженный конфликт. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и обстрелах мирных жителей. Жертвами по официальным данным стали 19 человек, в основном, военнослужащие. Место столкновения было неожиданным - участок находится примерно в 300 км от границы Азербайджана и непризнанной НКР.

Турция спешит на помощь своему протеже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в 2016 году - во время очередных вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе - заверил, что Турция "до конца" будет поддерживать Азербайджан в любой чрезвычайной ситуации. На фоне нового приграничного обострения между Ереваном и Баку Анкара традиционно встала на сторону своего азербайджанского протеже. "Боль азербайджанских турок - это и наша боль", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, добавив, что "Армения ответит за это".

На этот раз Турция не ограничилась риторическими заявлениями: государственное информационное агентство Anadolu объявило о проведении с Азербайджаном полномасштабных военных маневров с 29 июля по 10 августа. Информацию подтвердили и в министерстве обороны Азербайджана: по данным оборонного ведомства, маневры с привлечением сухопутных войск и военной авиации проходят в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

"Учения могут создать угрозу стабильности в регионе"

Глава Исследовательского центра по анализу данных Insicht Анна Карапетян считает проходящие военные учения тревожным сигналом.

"Само собой разумеется, что после недавних столкновений в Товузе, спровоцированных Азербайджаном, и после беспрецедентно агрессивной риторики со стороны Турции военные учения не будут способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе", - говорит политолог. - Турция - это разрушительный фактор в нагорно-карабахском конфликте". По словам Карапетян, военную поддержку Турции нужно рассматривать как угрозу Армении, и международное сообщество должно отреагировать соответствующим образом.

Политолог Казин Хакки из университета Едитепе в Стамбуле, в свою очередь, поддерживает идею совместных военных маневров. "Это очень важные учения с участием сухопутных и воздушных частей, а также специальных подразделений. Турция использует военную силу, чтобы попытаться обеспечить мир и стабильность в регионе", - говорит эксперт.

Казин Хакки напоминает, что от стабильности в Кавказском регионе зависят и международные экономические связи: "Азербайджан богат природными ресурсами, миллиарды кубометров природного газа ежегодно транспортируются оттуда в Европу". Поэтому усилия Турции также пойдут на пользу европейцам, считает турецкий политолог.

Экономические интересы Анкары на Кавказе

Поддержка Анкарой соседнего государства на Каспийском море объясняется и экономическими интересами: в последние годы Азербайджан стал для Турции одним из важнейших поставщиков энергоносителей. Через его территорию проходят три газопровода: введенный в эксплуатацию два года назад Трансанатолийский, а также Транскавказский и Южно-Кавказский. По каждому из этих трубопроводов природный газ из региона Каспийского моря поставляется в газораспределительную сеть Турции.

Три газопровода важны для Анкары еще и потому, что турецкое правительство прилагает все больше усилий для снижения энергетической зависимости страны от российского газа. До недавнего времени Турция получала природный газ, в основном, из России - по газопроводу "Голубой поток", проложенному по дну Черного моря и доходящему до азиатской территории черноморского побережья Турции. Новый газопровод "Турецкий поток", стартующий в Краснодарском крае России и доходящий до европейской части Турции, увеличил пропускную способность уже действующего трубопровода почти вдвое.

Почему действия Турции в Азербайджане раздражают Кремль

Россия пристально наблюдает за покровительственным отношением Турции к Азербайджану, которое Анкара демонстрирует все чаще и все агрессивнее.

Тем не менее, турецкий политолог, эксперт по вопросам российской внешней политики Керим Хас не думает, что военные учения, стартовавшие 1 августа, обострят отношения между Турцией и Россией. Впрочем, отмечает он, ситуация может измениться: "Все больше признаков говорят о том, что турецкое правительство хочет создать военную базу в Азербайджане на постоянной основе. Это может стать серьезным поводом для конфликта между Анкарой и Москвой", - допускает Хас.

Одна из причин неприязненного отношения российского правительства к гегемонистским устремлениям Анкары - это экономические интересы Кремля на Южном Кавказе. Российские энергетические компании, такие как "Газпром", обладают монополией на поставки газа в Армению и Нагорный Карабах. Но не менее важны и политические отношения обеих стран: Армения считается основным союзником РФ в Закавказье, и Москва традиционно выступает на стороне Еревана. В 1995 году в Армении появилась российская военная база: один из ее гарнизонов расположен всего в 15 километрах от границы с Турцией.