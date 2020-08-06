Врач из Витебска: Из-за Лукашенко у нас в стране каждый четвертый житель потенциальный инвалид 4 6.08.2020, 10:26

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Коронавирус бушует, а власть уже не принимает никаких мер.

Об этом Charter97.org рассказал врач-пульмонолог из Витебска:

— Не могу понять одной вещи. Люди как болели "короной" , так и болеют, а меры принимаются властями все хуже и реже.

Я врач-пульмонолог, работаю в Витебске и на моих глазах происходит страшное. Власти, включая начальство нашей больницы, делают вид, что ситуация с эпидемией улучшается, а народ им в этом потакает!

Неужели люди не понимают, что из-за небрежности Лукашенко сейчас у нас в стране каждый четвертый житель потенциальный инвалид?

Люди, будьте бдительны, требуйте всех процедур, касающихся вашего здоровья!