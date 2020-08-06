В Армении ограничили вещание российских телеканалов 3 6.08.2020, 10:38

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«Первый канал», «Россия» и «Культура» исчезнут из государственного вещания.

Власти Армении приняли решение ограничить вещание российских телеканалов, сообщает РБК.

Согласно закону «Об аудиовизуальных медиа», который подписал в среду президент республики Армен Саркисян, трансляция иностранных каналов, включая российские, может осуществляться лишь на основании межгосударственных соглашений.

Ограничения коснутся лишь трансляции в государственных сетях. На кабельные сети (их подписчиками являются около 60% населения Армении) запрет не распространяется.

Новые правила заработают с 2021 года, отмечает «Коммерсант». Из русскоязычных каналов в эфире останется «Мир», который считается телеканалом всего СНГ. «Первый канал», «Россия» и «Культура» исчезнут из государственного вещания.

29 января председатель Национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) Тигран Акопян заявил, что иностранные телеканалы, действующие в общедоступном цифровом мультиплексе, представляют угрозу национальной безопасности Армении.

Подчеркнув, что его слова не направлены против конкретных российских телеканалов, Акопян заявил, что «ни одного иностранного вещателя, даже дружественной нам страны, не должно быть в общественном мультиплексе».

Машина российской госпропаганды не раз обращалась к Армении, вызывая гнев в Ереване.

Так, в октябре 2019 года главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в эфире Владимира Соловьева на канале «Россия-1» рассказывала о расследовании, где утверждалось что в Армении при финансировании Запада молодежь учат совершать госперевороты.

Приглашенные спикеры в эфире «Первого канала» в 2018 году утверждали, что Армения самим своим существованием обязана России, отмечает Aravot.

Опрос, проведенный в летом 2019 года показал, что только 2,8% армянских телезрителей доверяют новостям «Первого канала». Уровень доверия к «России-1» оказался еще ниже - 2,7%.