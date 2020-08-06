Белорусы готовы избавиться от упыря 1 Игорь Эйдман

6.08.2020, 10:41

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Игорь Эйдман

На пути к демократическим переменам в стране, по сути, стоит один человек.

В большинстве бывших советских республик, вопреки ожиданиям перестроечной интеллигенции, после распада СССР сформировалась не демократическая, а автократическая или олигархическая система власти.

В России к середине 90-х установилась олигархия, перешедшая в начале нулевых в путинскую автократию. В Украине, Молдове, Кыргизстане еще в 90-е сформировалась олигархическая система. В Грузии автократия ненадолго сменилась демократией, а затем олигархией. В Армении олигархическая система сейчас поколеблена, но перспективы демократии еще туманы. В остальных постсоветских республиках за исключением демократических стран Балтии - типичные диктаторские (авторкатические) режимы.

Беларуси будет проще сформировать демократическую систему власти, чем России и даже Украине. В отличие от России в ней нет многовековых имперских традиций, оправдывающих авторитарную власть необъятными размерами империи, которую надо держать под контролем. В отличие от Украины в Беларуси не сформировался олигархат, способный коррумпировать и подчинить себе любую поначалу демократическую власть.

На пути к демократическим переменам в стране, по сути, стоит один человек – Лукашенко. Диктатор - камень на шее Беларуси, тянущий на дно потенциально европейское государство (я писал подробно об этом в предыдущих постах). Белорусы это, судя по последним событиям, поняли, и готовы избавиться от своего упыря.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»