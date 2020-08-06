«Больничный не дали - и теперь у молодого крепкого парня фиброз легких» 1 6.08.2020, 11:06

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Как из-за узколобости начальства весь офис заболел коронавирусом.

Историю о том, как власти допускают массовое заражение белорусов коронавирусом, Charter97.org рассказал читатель:

— У нас в бухгалтерии работал молодой парень, 27 лет, полный энергии и амбиций, очень умный. В апреле стал покашливать, отправили на КТ, оказалось двустороннее воспаление легких. Тест на "корону" отрицательный, больничный не дали, несмотря на температуру, сухой кашель и потерю вкуса с обонянием.

Так и ходил, а начальство очухалось только тогда, когда он всех позаражал уже.

Итог печальный. Неделю назад его отказались увольнять по состоянию здоровья и уволили по соглашению сторон. У этого крепкого парня фиброз легких, одно почти не работает, впору инвалидность давать.

Жизнь человека испорчена на корню.

И сколько таких людей довели власти своей узколобостью до фактической могилы?