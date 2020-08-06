Новая коллективизация? 14 6.08.2020, 11:50

4,671

В Слуцком районе власти без суда забрали коров с приусадебного участка.

В деревне Целевичи Слуцкого района местные власти забрали у Ольги и Людмилы Бруй коров и быков в колхоз. Женщины своими силами растят два десятка животных. Но местные жители, как и представители сельсовета, уже девять лет пишут в санстанции и в милицию по поводу, что животные содержатся в ужасающих условиях. В результате без суда и с помощью милиции животных забрали с приусадебного участка, передает «Белсат”.

Женщины со слезами на глазах рассказали, что местные власти с помощью техники колхоза забрали животных с приусадебного участка.

«В прошлый четверг животных наших забрали и вот только в понедельник мы их нашли на колхозной ферме в соседней деревне. Нам люди рассказали об этом. И животные в тяжелом состоянии, покалеченные. Один бычок сдох вообще, у телки переломана нога. Животных усыпляли, брали погрузчик и просто бросали их на прицепы, словно свеклу какую. А теперь врут», – с плачем рассказывает Людмила Бруй.

В частном хозяйстве женщины четырнадцать коров и телочек и восемь быков. Этих животных забросили всех в одну клетку. Животных забирали с помощью милиции.

Милиция забрала женщин, чиновники вывезли животных

«Я поехала по делам в Слуцк. Мама осталась на хозяйстве. И в городе ко мне подошли милиционеры и пригласили в отдел. А маму в 9 утра схватили прямо на подворье, схватили за руки и затащили в милицейскую машину. Привезли ее в отдел будто преступника, даже переодеться не дали, как была в резиновых сапогах, так и привезли. Я сижу в отделе и слышу, как мама кричит в соседнем кабинете. Держали нас почти шесть часов, пока не вывезли животных», – говорит Людмила.

Женщины говорят, что не знают о каких-то решениях, которые бы позволяли властям забрать животных. При этом председатель Белицкого сельского исполнительного комитета Галина Валюкевич призналась, что судебного решения на то, чтобы забрать животных у хозяек, нет.

«Конечно будет судебное постановление. Суд состоится, все будет так, как надо», – рассказала председатель сельсовета Галина Валюкевич.

Женщины требуют, чтобы животных, которые по их мнению забрали незаконно, вернули.

В свою очередь соседи говорят, что с момента, как Ольга и Людмила Бруй начали вести здесь приусадебное хозяйство, жить стало невозможно. Еще в 2011 году жители деревни Целевичи начали писать жалобы и обращения в СМИ с просьбой помочь в ситуации, поскольку приусадебный участок просто начал тонуть в грязи и навозе. По словам председателя исполкома, именно это и стало поводом для того, чтобы забрать животных.

«Местные жители и соседи женщин просто начали бунт, потому что боялись за свою безопасность. Всего на женщин составили 22 административных протокола. Люди вызвали милиционеров, те в свою очередь направляли документы в сельский исполком. Мы должны реагировать. А то, что там быки покалеченные, убитые… я этого не знаю, придумать могут что угодно, не верьте этим словам», – рассказала Галина Валюкевич.

В свою очередь Ольга и Людмила Бруй утверждают, что старались хорошо ухаживать за животными. По словам Ольги Бруй, им помогала дочь, которая сейчас живет в Германии. Женщины также имели деньги, чтобы приобретать сено и солому. А вот что касается помощи со стороны местной власти и хозяйства – то им категорически отказывали. Поэтому и собралось много навоза на участке.

«Нам не давали сельхозтехнику. Мы обращались в райисполком, в последний раз даже писали в прокуратуру. Но никакой помощи не было. Тем более, мы же не просили просто так, готовы заплатить за услуги техники. Но никто не откликнулся, даже коня нельзя было получить. Я звонила в и райисполком, где пообещали помочь, но все обращения были напрасны. В результате коровы целый год находились в сарае. И даже несмотря на это соседи писали жалобы, что якобы наши животные уничтожали их огороды. Это все не правда», – говорит Людмила.

Точная дата суда по делу изъятия коров у Ольги и Людмилы Бруй – неизвестна.