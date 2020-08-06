Мэр Вильнюса — белорусам: Мы постоянно были на стороне свободы 1 6.08.2020, 11:57

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Ремигиюс Шимашюс

Фото: sa.lt

Литовский и белорусский народы объединяют 800 лет совместной истории.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился к белорусам накануне важных для страны событий:

- Литовский и белорусский народы объединяют 800 лет совместной истории. Мы постоянно были на стороне свободы, справедливости и верховенства права. Всем известно, что в Беларуси скоро пройдут выборы. Я желаю и призываю призываю белорусский народ сделать свой выбор. Выбор, который вернет нас на этот путь, где мы вместе будем на стороне справедливости, верховенства права и свободы. Также призываю всех граждан Литвы не забывать, что белорусы жаждут свободы и им нужна наша поддержка. Мы можем быть вместе быть на стороне правды.