«Последний гвоздь в гроб экономики» 3 6.08.2020, 12:03

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ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА В БЕЙРУТЕ, 5 АВГУСТА

ФОТО: REUTERS

Как взрыв в Бейруте повлияет на ситуацию в Ливане.

По меньшей мере 135 человек погибли, десятки числятся пропавшими без вести, около 5 тысяч ранены после взрыва в порту Бейрута. Взрывная волна ощущалась даже на Кипре – в нескольких сотнях километров. Город объявлен зоной бедствия, госпитали переполнены. На восстановление понадобятся по меньшей мере несколько миллиардов долларов.

Ждет ли Ливан гуманитарная катастрофа и как трагедия повлияет на политику на Ближнем Востоке, журналисты currenttime.tv спросили у востоковеда Марианны Беленькой.

— Многие говорят о том, что, в общем-то, последний гвоздь в гроб ливанской экономики был забит. Там страна-банкрот, страна никак не могла добиться международной помощи, ей все отказывали, говорили, что никакой помощи не будет до тех пор, пока ливанцы не возьмутся за реформы. Денег не было. Необходимая помощь для Ливана на момент еще до взрывов, до COVID-19 насчитывала десятки миллиардов долларов, которые требовались Ливану, чтобы восстановить свою экономику, выйти из дефолтного состояния. Теперь этих денег потребуется как минимум в два раза больше.

Не верят международные институты Ливану, что Ливан способен провести реформы. Давать деньги стране как в черную дыру никто не хочет, и так у всех достаточно узкий лимит этих средств, особенно на фоне коронавируса. Плюс есть фактор "Хезболлы", это отдельный момент, что часть ливанских банков, политиков находятся под американскими и европейскими санкциями из-за "Хезболлы" в первую очередь. Это тоже не добавляет доверия ливанской экономике и ливанским политикам.

Ливан – очень маленькая страна с очень узкой прослойкой политической элиты, которая связана еще и этноконфессиональным фактором. Других политиков, по сути, взять неоткуда. Все министры так или иначе связаны с какими-то политическими группами, этноконфессиональными группами. Пытались создать кабинет технократов на этот раз, но тоже не очень получилось. И все равно реформы никуда не движутся.

Ливан – такой маленький детонатор всего Ближнего Востока, где все проблемы, которые есть на Ближнем Востоке, скапливаются в Ливане. Палестино-израильский конфликт отразился волной палестинских беженцев в Ливане, которая обернулась практически 25-летней гражданской войной в стране, которая просто взорвала дисбаланс, и от результатов этой войны только-только Ливан стал выбираться. И вот опять все рухнуло. Трагедия еще в чем – только-только отстроили после войны ту часть Бейрута, которая была разрушена полностью, и это все опять лежит в руинах.