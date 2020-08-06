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Стрим в «Новой газете»: В Беларуси сложилась революционная ситуация

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  • 6.08.2020, 12:34
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Стрим в «Новой газете»: В Беларуси сложилась революционная ситуация
Фото: Getty Images

Весь мир с надеждой смотрит на происходящее в нашей стране.

На YouTube-канале ведущего российского демократического издания «Новая газета» прошла дискуссия, посвященная президентским выборам в Беларуси и тому, какой наша страна будет после 9 августа.

В дискуссии приняли участии главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, журналист и сооснователь портала Sports.ru Дмитрий Навоша и политолог Валерий Карбалевич.

Модератором дискуссии была спецкор «Новой газеты» в Беларуси Ирина Халип.

«Не сомневаюсь, что в эти дни очень многое будет зависеть от нас с вами, от белорусов. Хотя что там говорить: вообще все будет зависеть от нас. Мне лично очень нравится идея выхода на улицы наших городов: 9-го — полмиллиона, 10 августа — миллион, а затем — 2 миллиона и празднуем победу! Я очень хочу, чтобы это сбылось. Я мечтаю об этом. Я знаю, что так будет. Вера в данном случае — это что-то метафизическое, а знание — сила. Я знаю, что так и будет. Не сомневаюсь, что многие из тех, кто нас смотрит, убеждены в том же. Жыве Беларусь!», — завила Ирина Халип по итогам дискуссии.


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