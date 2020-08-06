96-летний итальянец получил диплом бакалавра по философии 3 6.08.2020, 13:06

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Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Джузеппе Патерно всю жизнь мечтал получить высшее образование.

96-летний Джузеппе Патерно стал самым старшим выпускником Италии — он получил степень бакалавра по философии в Университете Палермо, пишет «Новое время».

Мужчина мечтал об образовании в университете еще в 1930-е годы, но тогда его семья не могла себе этого позволить из-за воен, бедности и необходимости работать.

Работать Патерно начал еще ребенком, помогая отцу в пивоварне. Во время Второй мировой войны он стал телеграфистом в итальянской армии.

После войны он стал работать на железной дороге. Сам Джузеппе рассказывает, что это была далеко не работа его мечты, но к тому времени у него уже появились дети, которых нужно было содержать. Но уже тогда мужчина делал свои первые образовательные шаги — после смены он шел в вечернюю школу, и в возрасте 31 года получил аттестат о среднем образовании.

Но вот, почти 60 лет спустя, Патерно все-таки смог воплотить свою мечту детства. В 2017 году он поступил на философский факультет Университета Палермо.

«Чтобы учиться я просыпался в 7 утра. Свои домашние задания я писал на печатной машинке. Днем отдыхал, а вечером вновь садился за учебу. Соседи не понимали, зачем мне в таком возрасте все эти „проблемы“, но они просто не понимали, как важно осуществить свою мечту, даже в моем возрасте», — рассказывает он.

Из-за пандемии коронавируса Джузеппе пришлось осваивать компьютер, чтобы иметь возможность сдавать задания. Он это сделал — и уже в конце июля получил свой диплом — еще и с лучшими баллами!

«Это один из самых счастливых дней моей жизни. Как бы я хотел, чтобы это увидела моя жена. Она умерла 14 лет назад», — говорит выпускник.

На этом останавливаться Патерно не собирается — он уверяет, что его мама прожила до 100 лет, а потому, если генетика и цифры на его стороне, он успеет получить диплом магистра.