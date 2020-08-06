Власти опозорились с «предвыборным концертом» американской поп-звезды

Власти опозорились с «предвыборным концертом» американской поп-звезды14
- 6.08.2020, 13:54
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Приглашены ли вообще именитые исполнители на эти мероприятия?
В субботу 8 августа в ряде крупных городов Беларуси пройдут провластные митинг-концерты с участием звезд из России, Украины и даже США. Сами артисты не в курсе, для чего их используют.
Так в Гомеле должен был выступить американский поп-исполнитель Haddaway.
Однако как сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», Haddaway заявил, что он вообще не был никуда приглашен и кто-то незаконно использует его имя.
Приглашены ли вообще именитые исполнители на эти праздники?