Власти опозорились с «предвыборным концертом» американской поп-звезды 14 6.08.2020, 13:54

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Приглашены ли вообще именитые исполнители на эти мероприятия?

В субботу 8 августа в ряде крупных городов Беларуси пройдут провластные митинг-концерты с участием звезд из России, Украины и даже США. Сами артисты не в курсе, для чего их используют.

Так в Гомеле должен был выступить американский поп-исполнитель Haddaway.

Однако как сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», Haddaway заявил, что он вообще не был никуда приглашен и кто-то незаконно использует его имя.

Приглашены ли вообще именитые исполнители на эти праздники?