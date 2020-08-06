Неутешительные итоги лукашенковской пятилетки 3 6.08.2020, 14:22

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Показатели развития белорусских предприятий не внушают оптимизма.

В преддверии президентских выборов в Беларуси традиционно принято подводить итоги пятилетки. В достижениях белорусской экономики последней пятилетки в Гомельской области разбирался «Флагшток».

Для объективности сравнения в качестве отправной точки анализа использовались данные 2019 года, когда еще не оказала негативного влияния на мировую экономику пандемия COVID-19.

Главным и по сути единственным достижением последней пятилетки является рост заработной платы. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Гомельской области, при пересчете в доллары США по курсу Национального банка Республики Беларусь, в 2019 году составила 462 USD. По сравнению с 2015 годом показатель вырос на 21%. Пенсии гомельчан в среднем выросли на 33% и составили 207 USD. Это можно было бы рассматривать как достижение белорусских властей, если бы не тот факт, что еще в 2014 году эти показатели были выше.

Почувствовать увеличение зарплат дано не всем. Связано это в том числе и с тем, что за последние пять лет численность занятого в экономике населения сократилась более чем на 30 тысяч человек, или 5%.

Показатели развития белорусских предприятий не внушают оптимизма. За четыре года величина валового регионального продукта практически не изменилась. Заметный рост наблюдается только в промышленности, продукция которой увеличилась на 5,7%. При этом продукция сельского хозяйства, где невозможно работать «на склад», сократилась на 3,5%. Еще больше сократился грузооборот — на 11%. Для региона это важный показатель, поскольку в него включается транспортировка нефти и газа.

Отдельно стоит отметить существенное сокращение инвестиций в основной капитал. Данный факт свидетельствует о том, что предприятия меньше вкладываются в свое развитие, тем самым «проедая» накопленный потенциал прошлых лет.

Таким образом, вторые выборы подряд, итоги пятилетки можно признать неутешительными. Если в 2015 году провал связывали с военным конфликтом в Украине, то в 2020 году стало ясно, что проблемы белорусской экономики носят системный характер. Отталкиваясь о таких фактических результатов и учитывая внешний шок, вызванный пандемией COVID-19, планировать успешное развитие в ближайшей пятилетке без коренных изменений в экономике бесполезно.