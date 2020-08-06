Шимон Холовня — белорусам: Ваша смелость и отвага вызывают восхищение 6.08.2020, 14:38

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Шимон Холовня

Экс-кандидат в президенты Польши опубликовал заявление о ситуации в Беларуси.

«Мы с Вами!» - посмотрите заявление польского политика и экс-кандидата в президенты в 2020 году Шимона Холовни, опубликованное на его официальной странице в Facebook.

«Дорогие друзья,

Смею передать вам эти несколько слов, чтобы высказать солидарность с гражданами Беларуси, которые сегодня борются за честные и демократические выборы в своей стране. Особенно сочувствую тем, кого незаконно посадили за решетку и пытают, и тем, кто в страхе за свою жизнь был вынужден покинуть страну. Ваша отвага и решительность вызывают восхищение и уважение.

Ценности, за которые вы боритесь, для нас принципиально важны. Человеческое достоинство, свобода и право граждан самостоятельно решать судьбу своей страны также близки полякам и полькам, которые участвуют в движении Польша 2050.

Поэтому сегодня, за несколько дней до выборов, хочу сказать: мы с вами. Мы поддерживаем ваши действия. В знак солидарности, активисты Движения и все, кто хочет к ним присоединиться, придут в пятницу к посольству Республики Беларусь в Варшаве и консульства в Белостоке, чтобы спеть сопровождавшую нашу польскую борьбу за свободу знаменитые «Стены», по-польски и по-белорусски.

Жыве Беларусь!»