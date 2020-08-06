Светлана Тихановская и объединенный штаб призывают минчан прийти сегодня в 19:00 в Киевский сквер

Светлана Тихановская и объединенный штаб призывают минчан прийти сегодня в 19:00 в Киевский сквер35
- 6.08.2020, 16:23
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Только вместе мы построим страну для жизни.
Сегодня, 6 августа, в 19:00, как граждане Республики Беларусь Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова планируют посетить праздник для всей семьи «Калейдоскоп творчества» (день открытых дверей учреждений дополнительного образования), который пройдет в Киевском сквере, пишет Telegram-канал «Мая краiна Беларусь».
Киевский сквер - это одна из шести площадок в Минске, где разрешены легальные митинги, но в последнюю неделю эта и все остальные площадки резко стали заняты под городские мероприятия.
Telegram-канал предлагает флешмоб #рукиперемен
1. Приходим на мероприятие в белых майках;
2. Ровно в 19.00 поднимаем руки с белыми ленточками и в течении минуты машем ими.
Таким образом мы:
- прощаемся со старой властью;
- показываем, что нас большинство;
- передадим привет ЦИК и всем членам избиратеных комиссий, даем понять, что мы все следим за их действиями и требуем честного подсчета голосов на выборах.
3. Идем 8-го августа на концерты, организованные властью в Минске и всех областных городах, и повторяем флешмоб в то же время, в том же формате.