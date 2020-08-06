Опрос: Украинцы готовы провести в Раду четыре партии 6 6.08.2020, 16:18

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Рейтинг Слуги народа продолжает падать.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы четыре партии.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, пишет «Новое время».

Президентскую партию Слуга народа готовы поддержать 25,9% украинцев среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать. Партию Оппозиционная платформа — За жизнь поддерживают 17,6% опрошенных, Европейскую солидарность — 15,7%, ВО Батькивщина — 10,4%.

Другие партии не преодолевают необходимый барьер в 5% голосов избирателей. Не проходит в Раду и партия Голос, ее готовы поддержать 2,6% украинцев.

Опрос проводился с 5 августа. Было опрошено 2000 человек методом формализованного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

По результатам аналогичного опроса в начале июля Слугу народа были готовы поддержать 28% избирателей, Оппозиционную платформу ˗ За жизнь — 16% опрошенных, Европейскую солидарность — 14%, ВО Батькивщина ˗ 10%.