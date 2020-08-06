Ученые назвали остров с самой богатой флорой в мире 2 6.08.2020, 16:58

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Остров несет уникальную ответственность за выживание незаменимого биоразнообразия.

Новая Гвинея, как показало международное сотрудничество под руководством Цюрихского университета, оказалась самым разнообразным в флористическом отношении островом в мире. В исследовании представлен список почти 14 000 видов растений, составленный из онлайн-каталогов и проверенный экспертами по растениям. Результаты бесценны для исследований и сохранения, а также подчеркивают важность экспертных знаний в нашу цифровую эпоху, пишет lenta.ua.

Новая Гвинея является крупнейшим тропическим островом в мире. Он представляет собой сложную мозаику экосистем, от низменных джунглей до высокогорных. Ботаникам давно известно, что в этой огромной дикой местности произрастает большое количество видов растений. Усилия по идентификации и названию тысяч растений, собранных в Новой Гвинее и заархивированных в гербариях по всему миру, продолжаются с 17 века.

Однако, поскольку исследователи работали в основном независимо друг от друга, остается большая неопределенность в отношении точного количества видов растений, с противоречивыми оценками в пределах от 9000 до 25000. «По сравнению с другими регионами, такими как Амазония, для которых недавно были опубликованы контрольные списки растений, Новая Гвинея оставалась «последней неизвестной», - говорит Родриго Камара-Лерет. Под его руководством 99 ученых из 56 институтов и 19 стран составили первый проверенный экспертами контрольный список для 13 634 видов растений Новой Гвинеи и близлежащих островов.

Исследователи начали свои широкомасштабные совместные усилия, составив список названий растений из онлайн-каталогов, институциональных репозиториев и наборов данных, подготовленных систематиками. После стандартизации научных названий 99 экспертов по флоре Новой Гвинеи проверили почти 25 000 названий видов, полученных от более чем 700 000 отдельных образцов. Для этого они проанализировали список исходных названий и оценили, правильно ли эти названия были присвоены на онлайн-платформах. Наконец, было проведено независимое сравнение списка.

Итоговый контрольный список содержит 13 634 растений, демонстрируя, что Новая Гвинея обладает самой богатой островной флорой в мире - примерно на 20% больше видов, чем на Мадагаскаре или Борнео. Безусловно, самое богатое видами семейство - это орхидеи, а почти треть видов - деревья. Одно особенно примечательное открытие заключается в том, что 68% растений являются эндемиками, то есть встречаются только в этом регионе. «Такое высокое богатство эндемичных видов не имеет себе равных в тропической Азии, - говорит Камара-Лерет. - Это означает, что Индонезия и Папуа-Новая Гвинея, два государства, на которые разделен остров, несут уникальную ответственность за выживание этого незаменимого биоразнообразия».