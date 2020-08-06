Борис Вишневский: Армия и спецслужбы в решающий момент могут сдать Лукашенко 7 6.08.2020, 18:26

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Лукашенко лучше улететь в Ростов, и оттуда рассказывать, что он законный президент Беларуси.

Историческую параллель Чаушеску-Лукашенко привел в комментарии «Голосу Америки» депутат городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга, политолог и публицист Борис Вишневский.

Эксперт отметил, что между событиями в Румынии конца 1989 года и нынешней избирательной кампанией в Беларуси есть существенные различия. Так, восстание в Тимишоаре возникло из-за ущемления прав венгерского меньшинства, а в Беларуси межнациональные конфликты отсутствуют.

«Но аналогия может быть в другом: армия и спецслужбы, на которые только и делает сегодня ставку Лукашенко, в решающий момент могут его сдать. То есть решат, что они пригодятся любой власти, а делать ставку на человека, откровенно ненавидимого значительной частью собственного народа, им может не захотеться. И на месте Александра Григорьевича я бы не очень надеялся, что они «будут класть живот» за сохранение его власти еще на долгие годы. Этого может не случиться. А уж настроение общества точно изменилось. Я, конечно, не хочу пророчить Александру Григорьевичу трагическую судьбу «гения Карпат»».

Есть разные варианты – можно, например, улететь в Ростов-на-Дону, и оттуда рассказывать, что он законный президент Беларуси, подытоживает Борис Вишневский.