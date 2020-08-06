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Открыта древняя тайна формирования Земли

  • 6.08.2020, 18:28
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Открыта древняя тайна формирования Земли

Новая находка в недрах Земли изменила представление ученых о формировании континентов.

Ученые открыли тайну формирования современных континентов. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на журнал Science Advances.

Специалисты обнаружили свидетельство того, что глобальное движение континентов и тектонических плит планеты начались более 2 млрд лет назад.

Сейсмологи исследовали одного из самых устойчивых участков земной коры, сформированное и неизменное примерно 1,8 млрд лет назад - Сино-Корейскую платформу на севере Китая.

Оказалось, что в ее недрах на глубине примерно в 40–50 км есть неоднородности в структуре пород коры и мантии. Они возникают при погружении тектонических плит.

Данное открытие говорит о том, что глобальное движение континентов уже происходило более 2 млрд лет назад.

Подобные структуры были найдены и под другими современными континентами. Дальнейшие исследования помогут установить начало движения тектонических плит более точно.


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