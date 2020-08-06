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Начальник отдела маркетинга минского «Динамо» уволился из-за просьбы снять агитационный ролик

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  • 6.08.2020, 19:05
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Начальник отдела маркетинга минского «Динамо» уволился из-за просьбы снять агитационный ролик
фото: pressball.by

Роман Стронгин посчитал для себя невозможным выполнить распоряжение руководства.

Начальник управления маркетинга и связей с общественностью Роман Стронгин написал заявление об уходе. Клубное руководство попросило команду принять участие в досрочном голосовании на выборах президента. Пресс-службе предложили снять агитационный видеоролик.

Стронгин посчитал для себя невозможным выполнить распоряжение руководства и написал заявление на увольнение по собственному желанию. Руководством «Динамо» заявление было удовлетворило, сообщает pressball.by.

В пятницу, 7 августа, у хоккеистов «Динамо» выходной.

В спортивной журналистике Стронгин работает с 1999 года. До прихода в «Динамо» освещал хоккей на СТВ, являлся автором и ведущим программ «Горячий лед» и «Профессиональный бокс».

Сейчас Стронгин не доступен для общения.


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