Как белорусы атакуют соцсети звезд, которых позвали спеть за «Сашу 3%» 4 6.08.2020, 19:18

7,582

фото с сайта: the-village.me

Они призывают отказаться петь в поддержку диктатора.

Накануне выборов, 8 августа, власти вдруг решили устроить большие концерты во всех областных центрах и Минске, очевидно, что в поддержку действующего правителя. Афиши пестрят запылившимися фамилиями в основном российских звезд: Агутин, Пресняков, «Кар-Мэн», «Дискотека Авария». Некоторые из тех, чьи имена вписаны на праздник за Лукашенко, уже заявили, что отказываются в этом участвовать, как Ольга Ковалевская из группы Краски. Другие сильно удивились, когда услышали, что 8 августа их ждут в Минске и повторили илоновское: «Uh, no». Всех остальных артистов белорусы активно атакуют в соцсетях и призывают отказаться петь в поддержку действующей власти. The Village Беларусь собрал все самые смешные и трогательные комментарии фанатов Преснякова и Агутина, которые тоже хотят изменить Беларусь.

Леонид Агутин

Планируется, что выступит 8 августа в Гродно

фото с сайта: the-village.me

@JAZZMARYU: Дорогой наш, любимый Леонид! Мы вас очень-очень любим! Мы будем продолжать ходить на все ваши платные концерты! Пожалуйста, поддержите беларуский народ и откажитесь от участия в этом мракобесии действующего режима.

@VERUSKIN: Леонид, пожалуйста не приезжайте в Беларусь сейчас…

@VADIKYANSUPOV: Леонид очень любим и уважаем Ваше творчество, но дабы не потерять уважение своих поклонников в Беларуси и России, не приезжайте в Беларусь на концерты в поддержку режима, которые были срочно организованы перед днем выборов Президента Беларуси. Проявите солидарность или деньги, которые недополучат медики, учителя и пенсионеры, важнее для Вас?

@GOODFOOD_MINSK: Один раз выступите, потом никогда больше в Беларусь не приедете.

@LARISAGRISHKEVICH: Не нужно лететь в Беларусь, поддерживать нынешнего президента, пожалуйста.

@MAKSANM: Откажитесь от концерта в поддержку диктатора!

@ONE_HOPELESS_DREAMER: Леонид, как же Вы могли согласиться на этот концерт в Гродно 8 августа. Неужели Вы не видите, что происходит в Беларуси сейчас?

@BLANCOOOS: Леонид, в интервью Юрию Дудю вы показались адекватным мужиком. Народ Беларуси просит Вас отказаться от участия в мероприятии 8 августа в Гродно, т.к. данное мероприятие организовано в поддержку режима Лукашенко, который хочет таким способом собрать людей и сделать красивую картинку, будто у него есть поддержка. А потом опять будет издеваться следующие 5 лет над народом.

@KOKO_BY: Дорогой Леонид! Мы выросли на ваших песнях… Может не нужно никуда ехать?

@ANTHONYMUR: Леонид, добрый день, пожалуйста, не участвйте в концерте в Беларуси, не участвуйте в обмане беларуского народа! Это очень важно, в ваших силах проявить солидарность с нами!

@IGORPONOMAREW13: Здравствуйте! Мы беларусы просим не приезжать к нам на концерт, вас грязно используют и могут быть проблемы! Пожалуйста, услышьте нас и откажитесь.

Группа «КАР-МЭН»

Планируется, что выступит 8 августа в Могилеве и Минске

фото с сайта: the-village.me

@JULIYA_NA4: Я слушала ваши песни в детстве, они есть в моем плейлисте и сейчас. Но, пожалуйста, не приезжайте в Беларусь 8.08! Это прикрытие преступного удержания власти, и вы ему будете помогать, завлекая людей на площадь. И не факт, что на соседней улице не будет автозаков с ОМОНом. Не портите мнение о себе и репутацию.

@FIDOK_KAPYTSICH: Если поедете, то только чтоб спеть «Лукашенко гудбай».

@VITALIK_SANKO: Кар-Мэн, гуд бай! Кар-Мэн, прощай, ты здесь чужой!!! Для меня больше не существует эта группа.

@DRVELICHKO: Ребята, если приедет в Беларусь топить за Лукавшенко, сожгу все ваши записи которые до сих пор у меня на касетах и бабинах есть!!

@ALEX_TETRIX: Не приезжайте а Беларусь, не поддерживайте этот режим, проявите солидарность!

@WALLEYHOLY: Не выступайте 8 августа! Вас используют для выборов!

@MINSKKILLER: Ребят, не ведитесь — пошлите в пешое эротическое организаторов. Это не концерт, а пропаганда!

@SICADIS: Не шкварьтесь 8 августа, #некормидиктатора.

@N0VE1: Огромная просьба вам от беларусов отказаться от участия в политической маскировке преступного захвата власти. Ребята, вас втягивают в очень неприятную историю, не зашкваривайтесь. Откажитесь, мы вас удовольствием послушаем в другое время.

@SVIATLANAKHILKO: Ребята, когда-то ваша музыка нас вдохновляла и зажигала. Вы же люди: честные, порядочные, талантливые. Пожалуйста, в защиту прав и свобод человека в Беларуси, откажитесь от этого концерта… люди в тюрьмах, выборы фальсифицируются, наблюдателей выгоняют с участков. Пожалуйста, будьте людьми.

@7_IRINKA7_: Пожалуйста, откажитесь от концерта в Беларуси! Нас много, и мы боремся!!!!

Григорий Лепс

Планируется, что выступит 8 августа в Витебске

фото с сайта: the-village.me

Комментарии на странице уже закрыты, но некоторые успели высказаться.

@NASTYA.DVI: Пожалуйста, не приезжайте на концерт в Беларусь 8 августа! Это политический концерт! Поддержите обычных белорусов, а не власть. 9 августа у нас выборы, музыка должна быть вне политики.

@KIRLOQ: Григорий, здравствуйте! Вы собираетесь выступать в Беларуси 8 августа, Лукашенко хочет вас использовать, и благодаря вам, артистам, задобрить народ, все эти концерты будут проводиться в его поддержку, пожалуйста, не выступайте там.

@ANTHONYMUR: Григорий, добрый день, пожалуйста, не участвуйте в концерте в Беларуси, не участвуйте в обмане белорусского народа! Это очень важно, в ваших силах проявить солидарность с нами!

@ALMAZOV_EGO: Позор, господину Лепсу, если он приедет выступать 8 августа в Минск.

@DIAMON_D_ANGELA: Откажитесь пожалуйста от этого позорного выступления в Беларуси 8 августа. В стране нет денег, больные дети умирают и государство даже не хочет им помочь. Президент за наш счет пытается поднять свой рейтинг со дна. У нас сняли шторки на избирательных участках, сократили количество наблюдателей из-за коронавируса! А вас везут на концерт!

@MEDNIKKATERINA: Уважаемый Григорий! Вы теряете своих поклонников в моей любимой Беларуси! Сегодня А. Г. Лукашенко гнобит людей по всей стране, творит беззаконие без страха. Мы хотим честные выборы. А получаем агрессию, аресты, репрессии.

@IVKATISH: Григорий, не падайте так низко! Понятно, что надо детей учить и нет гастролей сейчас во время пандемии. Но петь за бабло Лукашенко? Это все равно что вас на зоне поимеют.

Владимир Пресняков

Планируется, что выступит 8 августа в Гродно

фото с сайта: the-village.me

@CROWLEY_ALIESTER: Вы же и без этого цирка соберете в Беларуси множество поклонников, которые будут вам благодарны, что не пошли за длинным долларом и проявили себя как настоящий человек, удачи Вам!

@EVA_SUTIN: Деньги совсем не пахнут? Даже если это деньги нищих чумных белорусов? Смотрите, как бы и вас в вагнеровцы не записали.

@STASILOVICHT: Пожалуйста, откажитесь от концерта в Беларуси, Вас используют. Народ Беларуси просит Вас.

@KATRIN653: Владимир, мы вас любим. Но концерт сейчас в Беларуси — это худшее что вы можете сделать. Пожалуйста, откажитесь от этого. Поддержите нас. Это так важно сейчас.

@ASYA_ALICE: Владимир, очень уважаю Вас и Ваше творчество. Присоединяюсь к предыдущим комментариям и очень прошу Вас отказаться от концерта в Беларуси 8 августа. Вас используют как инструмент в очень нечестной и грязной игре. Эти концертные площадки не достойны Вашего творчества.

@M.V.751: Не участвуйте в беларуском позоре. У вас жена беларуска, не предавайте нас.

@VASILENKO_IRYNA: Здравствуйте. Не приезжайте на концерт в Беларусь 8 августа. Это политический концерт в поддержку действующего президента. Потом вас выставят в невыгодно свете, сказав, что ваши слушатели пришли не к вам, а поддержать президента. Он угрожает нам расстрелами. Ваши поклонники будут рады видеть вас в свободной Беларуси. Не попадите в эту ужасную ситуацию. Поговорите с женой, она вам все расскажет. Она точно должна быть в курсе ужасных событий у нас.

@ANNABOBROVNIK: Я большая поклонница вашего творчества с юных лет. И Леонида Агутина тоже… И мне очень горько и обидно, что из-за этого концерта в Беларуси я не смогу относиться к вашей музыке и вашему таланту по-прежнему. Пожалуйста, ребята, откажитесь от этого концерта. Приезжайте в любое другое время, но не сейчас.

@DRVELICHKO: Владимир, каждый раз прослушивая Зурбаган у меня мурашки идут по коже и я улетаю в детство, но если вы выступите на агитационном шоу за Лукаша в Беларуси, то уверен я распрощаюсь с этой фантазией без сожалений.

@DENISMEZHENIN: Неужели Наталья согласилась на выступление 8 числа? Это же предательство народа и страны.

Группа «Фабрика»

Планируется, что выступит 8 августа в Витебске

фото с сайта: the-village.me

@DENNIS_DAVIDOFF: Не надо вам Сашу3% поддерживать в Витебске. Он того не заслуживает.

@ANYADESIGNER: Отмените выступление в Витебске! Своим выступлением вы поддерживаете диктаторский режим в Беларуси.

@GALIADANOVICH: Уважаемые артисты РФ, а именно: Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, группа Фабрика, Отпетые мошенники, Панайотов — если вы думаете, что мы не знаем с какой целью вы выступаете 8-го августа в Республике Беларусь, вы глубоко ошибаетесь! Ждем ваших концертов уже в свободной стране! Не помогайте режиму продлить ад, в котором страна находится 26 лет! Деньги на ваши гонорары отобраны у врачей, которые каждый день спасают жизни простых людей! Вы же понимаете почему вас так срочно везут под определенную дату в РБ?! Мы вас любим и ждем, но давайте после выборов!!!

@STEELMAKER: Девочки, одумайтесь, какой Минск на кануне выборов, не затягивайте себе петлю на шее… Деньги пахнут.

@OLEG_NY: Уважаемые девушки. Не продавайте свою репутацию диктатору Лукашенко. Переходите на сторону народа Беларуси, нас больше. Отмените концерт 8-го августа. #некормидиктатора.

@DIAMON_D_ANGELA: Ждем вас в свободной Беларуси. Сейчас, пожалуйста, не надо у нас выступать. Выборы 9 Августа. Президент хочет поднять свой рейтинг со дна с вашей помощью. Не ведитесь.

Американский рэпер T-Raww

Планируется, что выступит 8 августа в Минске

фото с сайта: the-village.me

Большинство комментариев на странице рэпера звучат кратко: мол, будь как Haddaway, don’t go to Belarus. Но есть и более развернутые:

@MAXIMLESHKOVICH: В Минске ты собираешься поддержать концерт беларуского диктатора Лукашенко, который устраивает тут репрессии. Пожалуйста, не делай этого.

@ALSHEV: Пожалуйста, не приезжай в Минск. Последний европейский диктатор Лукашенко хочет использовать тебя и твое имя, чтобы себя прорекламировать.

@RISHA_WEDNESDAY: Не приезжай в Минск, наш режим тебя использует. Посмотри видео о Беларуси на BBC и, пожалуйста, не подводи твоих беларуских фанатов.

Американский рэпер Saint Jhn

Планируется, что выступит 8 августа в Минске

фото с сайта: the-village.me

@MHLSNT: Привет, бро, если ты решишь быть в Минске, просто скажи со сцены: «Vy-pus-kay Babariko! Vy-pus-kay-kay-kay Babariko!».

@STUGINSKAYA: Привет, пишу тебе из Беларуси — последней диктатуры Европы, у нас есть информация, что вы собираетесь выступить 08/08 в Минске. Пожалуйста, если это правда, не делайте этого, потому что власть пытается использовать вас, кумиров молодежи, для поддержки существующего режима и нынешнего президента. Выборы состоятся 9 августа и, скорее всего, это будут сфальсифицированные выборы с известным результатом. Я слушала вашу музыку в наушниках и мне всегда хотелось увидеть вас и послушать вживую, но не так.

@YURAHIP: Привет! Пожалуйста, не поддерживайте диктатуру в нашей стране! Мы все очень уважаем вас как артиста, но это выступление сделано нашим правительством, которое на следующий день не позволит провести свободные выборы. Они говорят, что мы победили COVID-19 и устраивают концерты, но не принимают международных и независимых наблюдателей из-за COVID-19. Они фальсифицируют результаты выборов! Полицейская жестокость повсюду!! Сделайте заявление, будьте выше этого!!