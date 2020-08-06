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Вывоз золота из России ускорился в девять раз

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  • 6.08.2020, 21:02
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Вывоз золота из России ускорился в девять раз

С апреля правительство РФ разрешило продать за рубеж все добываемое золото.

Россия резко увеличила экспорт золота на мировой рынок, следует из опубликованной в четверг статистики ФТС, передает finanz.ru.

По итогам второго за рубеж было продано 87 тонн драгметалла против 10 тонн за тот же период год назад.

В денежном выражении объемы экспорта взлетели в 11 раз - до 4,75 млрд долларов.

Пик вывоза пришелся на апрель, когда страну покинуло 42,6 тонны слитков. В мае-июне экспорт замедлился до 24-25 тонн в месяц, что, впрочем, вчетверо выше показателей прошлого года.

Основной страной-получателем российского золота остается Великобритания. В Лондон, который является одним из крупнейших хабов мировой торговли драгметаллами в июне, ушло более 90% экспорта - 22,5 тонны.

Остаток золота - 1,4 тонн - неожиданно улетел в Белоруссию, которая со времен продуктового эмбарго остается главным каналом контрабандных и «серых» поставок как в Россию, так и из нее.

Экспортом золота правительство РФ и ЦБ пытались залатать платежный и торговый баланс российской экономики, которая пережила резкое сокращение доходов в иностранной валюте из-за падения цен на нефть.

За полгода экспорт продажи золота достигли 121,2 тонны и принесли в страну 6,4 млрд долларов. Это 4,1% от общего притока валюты от экспорта, который ЦБ оценил ва 156 млрд долларов.

С 1 апреля 2020-го, на фоне обвала цен на нефть и курса рубля, центробанк объявил о приостановке покупок золота в резервы, а 21 апреля премьер РФ Михаил Мишустин подписал поставление правительства, снимающее ограничения на экспорт золота и разрешающее выдавать добывающим компаниям генеральные лицензии на его продажу за рубеж.

Де-факто золотодобытчики получили карт-бланш на вывоз всего добываемого в стране золота.

Ранее они не имели права на прямой экспорт, получая лишь разовые лицензии на такие поставки и продавая большую часть продукции коммерческим банкам, в первую очередь государственным. За прошлой год госбанки втрое нарастили запасы золота (до 92 тонн).


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