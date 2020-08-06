Российские поп-исполнители массово отказываются петь на концертах за Лукашенко 6 6.08.2020, 22:09

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фото: dasha.rasa/instagram

Ранее белорусы атаковали соцсети поп-певцов с просьбой не поддерживать «Сашу 3%».

Российская группа RASA отказалась участвовать в провластном концерте 8 августа в Минске «в связи с тяжелой политической ситуацией в стране». Солистка группы RASA сообщила о своем решении в Instagram. Также не планирует приезжать в Минск и Стас Пьеха, которого власти планировали увидеть на концерте в Бресте. Также не выступит на концерте в Бобруйске 8 августа украинская певица Тина Кароль, передает the-village.me.

Свое решение не выступать в Бресте Стас Пьеха не прокомментировал. О том, что у него нет планов приезжать в Беларусь раньше осени, Пьеха написал в Instagram в ответ на просьбу белорусов проигнорировать провластный концерт:

О том, что Тина Кароль не приедет выступать в Беларусь сообщили в телеграм украинского Евровидения:

Ранее сообщалось, что участвовать в концерте 8 августа также отказалась Ольга Ковалевская из группы Краски. А американский рэпер Haddaway был очень удивлен, что его имя вписано в белорусские афиши, потому что никаких приглашений приехать он не получал. Сегодня весь день белорусы пишут приглашенным на концерты звездам тысячи сообщений с просьбой не приезжать и не поддерживать действующую в Беларуси власть.