Парни, включившие в сквере «Перемен!»: Если мы сейчас ничего не сделаем, то ничего не изменится 16 6.08.2020, 22:45

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Звукорежиссеры Дворца молодежи объяснили свой поступок.

Звукорежиссеры Дворца молодежи Кирилл Голанов и Владислав Соколовский, которые обеспечивали звуковое сопровождение на «Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования», включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя. Ребята объяснили tut.by, почему они сделали это.

— У нас другого выбора не было просто! — пояснил поступок Владислав.

Парень говорит, что это была их инициатива.

— Двадцать шесть лет мы живем при одной власти, и, если так будет продолжаться, мы еще двадцать шесть лет при ней проживем, а то и больше. И ничего не изменится в лучшую сторону. Даже пятнадцатилетние подростки понимают, что если мы сейчас что-нибудь сделаем в лучшую сторону, то, да, может, лет двадцать-тридцать будет не очень хорошо, но у нас есть перспективы.

Владислав не сомневается, что после случившегося их уволят. Он сказал, что руководство им сказало, что они сорвали праздник.