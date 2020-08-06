закрыть
7 августа 2020, пятница, 0:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Парни, включившие в сквере «Перемен!»: Если мы сейчас ничего не сделаем, то ничего не изменится

16
  • 6.08.2020, 22:45
  • 5,955
Парни, включившие в сквере «Перемен!»: Если мы сейчас ничего не сделаем, то ничего не изменится

Звукорежиссеры Дворца молодежи объяснили свой поступок.

Звукорежиссеры Дворца молодежи Кирилл Голанов и Владислав Соколовский, которые обеспечивали звуковое сопровождение на «Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования», включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя. Ребята объяснили tut.by, почему они сделали это.

— У нас другого выбора не было просто! — пояснил поступок Владислав.

Парень говорит, что это была их инициатива.

— Двадцать шесть лет мы живем при одной власти, и, если так будет продолжаться, мы еще двадцать шесть лет при ней проживем, а то и больше. И ничего не изменится в лучшую сторону. Даже пятнадцатилетние подростки понимают, что если мы сейчас что-нибудь сделаем в лучшую сторону, то, да, может, лет двадцать-тридцать будет не очень хорошо, но у нас есть перспективы.

Владислав не сомневается, что после случившегося их уволят. Он сказал, что руководство им сказало, что они сорвали праздник.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус