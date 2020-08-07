Музыканты массово отказались выступать на концертах «таракана» 2 7.08.2020, 7:45

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Фото: agutin.com

Белорусы в соцсетях призвали артистов не петь на мероприятиях власти.

Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулова и певец Мэвл отказались от выступления на концертах 8 августа. Об этом артисты сообщили в своих соцсетях, пишет tut.by. Напомним, перед этим белорусы атаковали страницы артистов с просьбами не приезжать в Беларусь.

За два дня белорусы написали тысячи комментариев артистам, которые были заявлены на концертах 8 августа в Минске и областных городах. Подробно о том, что именно они писали, можно прочесть здесь. Если кратко: комментаторы просили артистов не поддерживать действующую власть и отказаться от участия в концертах накануне выборов.

Леонид Агутин, хоть сперва и сказал, что собирается приехать и спеть, позже передумал и сообщил, что все-таки не приедет: «Народ, все, выдыхаем. Мы не едем, концертов не будет».

Группа «Кар-Мэн» тоже решила не ехать в Беларусь.

— В связи с ситуацией, которая сложилась в Минске вокруг концертов 8 августа, мы переносим наши выступления на более поздние сроки и по-прежнему ждем встречи с нашими фэнами и фэнихами! Любим вас, всегда ваши Кармэны.

Группа Rasa тоже отказалась от выступления 8-го числа в Минске.

— Спасибо вам большое за то, что предупредили нас. Мы очень любим вас и желаем процветания вашей стране, — написал в Stories Витя, один из солистов Rasa. В видео, которое он опубликовал на странице, добавил, что надеется на встречу с минчанами в лучшей обстановке.

Белорусский певец Мэвл также сообщил, что не выступает ни на каких концертах 8 числа.

Ханза из дуэта Джаро и Ханза восхитился белорусской сплоченностью и надеется, что со столичными поклонниками удастся увидеться в другой раз. Джаро опубликовал подробный пост, в котором поделился, что директ разрывается от сообщений белорусов, и уверил, что 8-го числа их дуэта в Минске не будет.

— По большей части мы хотели выступить в Минске из-за маленькой девочки. Ханза хотел провести это выступление ради того чтобы помочь ей в лечении (по всей видимости, речь идет о том, чтобы перечислить гонорар или его часть на благотворительность). У кого есть возможность поддержите свою землячку.

Джаро тэгнул в посте Макса Коржа и попросил того поддержать малышку, если сможет.

Певица Юлианна Караулова тоже написала, что не летит в Беларусь. Причиной она назвала коронавирус, который никуда не делся.

— Если честно, я немного в шоке: люди вокруг перестали думать о своей безопасности и безопасности окружающих. По-прежнему очень важно не терять бдительность и продолжать носить маску в местах массового скопления людей. Я не хочу болеть и подвергать опасности близких, а вы? — написала девушка.

Напомним, 8 августа — в день перед основным днем голосования на президентских выборах — в Минске и всех областных центрах были заявлены бесплатные концерты с участием известных артистов.