«Горжусь своей страной каждый день последние пару месяцев» 2 7.08.2020, 7:59

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Креативность белорусов достигла 80-го уровня.

Об этом в «Фейсбуке» написал уроженец Витебска Сергей Яковенко:

— Я горжусь этой страной каждый день последние пару месяцев. За 26 лет диктатуры наша креативность достигла 80-го уровня. На каждый бредовый запрет или действие тут же находится креативный ответ.

Задержали кандидатов мужчин - выставили еще более крутой женский триумвират. Запретили наш митинг - пришли на их митинг. Хотели заставить нас слушать Солодуху - в итоге все слушали Цоя. Хотели позвать российскую попсу - мы написали попсе в инстаграмме чтобы не приезжала. Не дают наблюдать - смотрим в бинокль с табуретки. Не хотят считать наши голоса - мы сами их сфотографируем и посчитаем.

Это самый креативный народ в мире. Наверное поэтому у нас самые крутые айтишники сейчас и партизаны тогда .