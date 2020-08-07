Найдено слабое место коронавируса 7.08.2020, 8:06

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ФОТО: ISTOCK

Специалисты из штата Канзас испытали новое терапевтическое средство.

Ученые из Университета штата Канзас (США) успешно протестировали терапевтическое средство против коронавируса. Об этом сообщается на сайте научного издания Science Daily (перевод - lenta.ru).

Выяснилось, что 3С-подобная протеаза, известная как 3CLpro, является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. Ученые использовали найденные ингибиторы протеаз на лабораторных мышах, зараженных коронавирусом MERS. В результате нацеленное на слабое место инфекционного заболевания терапевтическое средство остановило репликацию вируса.

По словам ученых, набор лекарственных средств позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей. Описанные в эксперименте препараты были запатентованы и лицензированы компанией Cocrystal Pharma. Специалисты заявили, что необходимо проверить эффективность лекарственных средств на людях.

В июле американские ученые обнаружили несколько препаратов, которые потенциально могут использоваться против SARS-CoV-2, они способны подавить репликацию коронавируса в клетках человека. В частности, используемый против гепатита C боцепревир и антивирусный препарат GC-376 показали эффективность против вирусной протеазы Mpro, которая имеет ключевое значение при размножении коронавируса.