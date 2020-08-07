«За нашу и вашу свободу!»: Евгений Чичваркин поддержал белорусов 7.08.2020, 8:11

Фото из аккаунта Чичваркина в Инстаграме

Известный российский бизнесмен пожелал нашей стране «победы молодости» на выборах и на улице.

Живущий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин вновь решил поддержать белорусов и выложил в «Инстаграм» фото, где он позирует в футболке с «Евой» Сутина.

Вот что он написал:

— Я хочу, чтобы моя страна Россия выбрала западный вектор развития, где больше личной свободы, меньше доминирования общественного над частным. Да, я хочу, как в Канаде, как в Швеции, как в Великобритании или Швейцарии. Я хочу еще лучше, еще свободнее, чем у них и, как следствие, еще богаче. Удачная Революция роз, неудачный Электрический Ереван, 2 Майдана и протестное голосование за Зеленского четко показывают, что прогрессивная, молодая часть общества этих стран не хочет больше лукавой феодально-клептократической восточной диктатуры, а хочет свободной и сытой демократии западного типа.

Искренне желаю бескоровной победы молодости и будущего на выборах 9-го или на улице 10-го. Пусть нам, россиянам, будет стыдно за нашу аморфность и аполитичность. Нам это полезно. Орде и рейху место в учебниках истории а не на наших плечах.

За вашу и нашу свободу, дорогие братья, Сутин (на футболке) а не Путин вам в помощь».

Ранее бизнесмен уже поддерживал белорусов, был на акции солидарности в Лондоне.