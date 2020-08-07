Как тысячи человек пришли требовать перемен в Киевский сквер: сильные кадры 2 7.08.2020, 8:25

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Фото: Uladz Hrydzin/RFE/RL

Одна из самых ярких акций протестного лета.

6 июля, в день анонсированного митинга-концерта Светланы Тихaновской в парке Дружбы народов, власти заняли все площадки, выделенные для агитации в Минске, различными мероприятиями. На площади Бангалор устроили празднование Дня железнодорожных войск.

Светлана Тихановская с соратницами объявила, что вечером посетит одно из официальных мероприятий в Киевском сквере – День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

В итоге в Киевский сквер пришли тысячи сторонников перемен и устроили одну из самых ярких акций этого протестного лета.

«Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж.