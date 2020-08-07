Белорусская железная дорога получила двойной удар 2 7.08.2020, 9:25

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Ситуация в стратегической отрасли показывает масштаб экономического кризиса в стране.

Белорусская «чыгунка» тяжелее всех остальных видов транспорта переносит события 2020 года. Сначала по перевозкам ударила Россия, а затем добавилось влияние пандемии, пишут banki24.by.

Железная дорога в Беларуси традиционно является одним из важнейших видов транспорта как по объему перевозок грузов, так и по пассажирскому потоку.

Если за 6 месяцев 2020-го пассажирооборот в целом составил 9,107 млрд пассажиро-километров, то отдельно по ж/д — 1,825 млрд пасс-км. При этом пассажирооборот ж/д транспорта сократился гораздо больше, чем пассажирооборот в среднем по стране — на 40,2% против 28,4%.

Грузооборот ж/д транспорта составил за полгода 20,049 млрд тонно-километров, тогда как весь грузооборот Беларуси — 58,522 млрд т-км. Грузооборот «железки» просел на 16,5%, а «средняя температура по больнице» — на 7,3%.

Перевозки грузов ж/д транспортом за 6 месяцев снизились на 18,6% до 58,6 млн т. Транзитные перевозки сократились еще сильнее — на 38% до 12,8 млн т. Жесткое сокращение транзитных перевозок объясняется падением спроса на грузы в Европе и России в связи с карантином.

Объем погрузки основных видов грузов на ж/д транспорте составил 38,3 млн т, что на 9,7% меньше, чем в 1 полугодии 2019-го. Самое жесткое падение испытала такая категория грузов, как нефть и нефтепродукты — на 24,3% до 6,4 млн т.

В 1 квартале перевозки жидких углеводородов страдали из-за нефтяной войны между Беларусью и Россией. Во 2 квартале добавилось падение спроса на основных экспортных рынках из-за коронакризиса.

Погрузка строительных грузов на ж/д транспорт снизилась на 12,4% до 10,6 млн т, химических и минеральных удобрений — на 8,3% до 7,2 млн т, цемента — на 2,2% до 1,8 млн т, черных металлов — на 11,3% до 1 млн т. Интересно, что негативная динамика погрузки цемента углубляется.

Это совпадает с динамикой производства цемента. Если в марте выпуск цемента (без клинкеров цементных) вырос в физическом выражении на 10,5%, то в июне сократился на 7,5%. Пресс негативных внешних факторов не мог не отразиться на занятых в отрасли и на их зарплатах. Даже в номинале средняя зарплата на пассажирском ж/д транспорте за полгода упала на 4,7%, на грузовом — на 1,9%.

Начисленный фонд зарплаты на пассажирском ж/д транспорте сократился на 11,7%, на грузовом — на 6,5%. В 2020 году в отрасли количество увольнений кратно преобладало над числом закрытых вакансий.

Так, за 6 месяцев на каждых 100 уволенных на пассажирском ж/д транспорте пришлось всего 39,6 принятых, на грузовом — 35,4%. На чистой основе отрасль покинули 1,9 тыс. человек.