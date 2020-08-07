Знамя свободы — над Боровой!
- 7.08.2020, 9:54
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Вдохновляющее видео.
Вчера в 19.00 в Беларуси прошел очередной Флешмоб солидарности.
Минский микрорайон Новая Боровая, как всегда, впечатлил, пишет телеграм-канал «Баста!».
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!