Знамя свободы — над Боровой! 7.08.2020, 9:54

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Вдохновляющее видео.

Вчера в 19.00 в Беларуси прошел очередной Флешмоб солидарности.

Минский микрорайон Новая Боровая, как всегда, впечатлил, пишет телеграм-канал «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!