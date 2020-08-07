Протестующие в Бейруте требовали отставки правительства 1 7.08.2020, 9:56

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Граждане страны обвиняют госчиновников в халатности.

В Бейруте после масштабных взрывов прошли протесты с требованием отставки правительства.

Как сообщает ВВС, в ходе протестов произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

Правоохранители применили слезоточивый газ.

Участники протестов были возмущены мощными взрывами в порту, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

Демонстранты уверены, что к трагедии привела халатность правительства.

В результате взрыва были разрушены целые районы столицы, дома и предприятия превратились в руины.

Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

4 августа в районе порта Бейрута прогремел мощный взрыв.

Предварительно известно, что в порту взорвалось несколько тысяч тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которые хранились там с 2014 года. Таможня и Главное управление общественной безопасности Ливана неоднократно просили вывезти из порта Бейрута опасные грузы, но безуспешно.

Количество погибших в результате мощного взрыва в Бейруте составило 157 человек.

В рамках расследования взрывов в Бейруте были задержаны 16 человек. По данным СМИ, среди них — директор порта.