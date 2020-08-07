Леонид Агутин - белорусам: Наша встреча при других обстоятельствах не за горами 1 7.08.2020, 9:59

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Леонид Агутин

Музыкант объяснил отказ от участия в провластных концертах.

Известный российский музыкант Леонид Агутин отказался участвовать в «тараканьих» концертах 8 августа в Беларуси и объяснил в «Фейсбуке» свою позицию:

— Дорогие наши жители Беларуси! По вашим же многочисленным и настоятельным просьбам мы не приедем. Спасибо вам за вашу вежливость, искренность, уважение и любовь! Наши чувства несомненно взаимны! Мы желаем вам удачи и процветания от всей души! Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!