Нефть дешевеет 1 7.08.2020, 10:41

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«Черное золото» дешевеет на фоне неопределенности вокруг восстановления спроса.

Цены на нефть снижаются в пятницу из-за опасений, что рост спроса на топливо сойдет на нет на фоне увеличения количества случаев заражения коронавирусом, в то время как переговоры в США о новых мерах стимулирования экономики зашли в тупик, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,13% до $45,03 за баррель к 09:24 по Минску, на WTI - сбавили 0,17% до $41,88 за баррель.

Рост количества новых случаев заражения коронавирусом остается главной причиной неопределенности на нефтяном рынке, поскольку именно от этого будет зависеть, насколько быстро будет восстанавливаться спрос на топливо. Статистика показывает, что число случаев заражения в США растет в ряде штатов, в том числе в Колорадо, Огайо и Виргинии.

“Это действительно влияет на ситуацию со спросом”, - сказал стратег рынка в AxiCorp Стивен Иннес.

Лидеры демократов в Конгрессе США и главные помощники президента Дональда Трампа в четверг не смогли добиться существенного прогресса в переговорах о новом законопроекте об экономических стимулах для борьбы с последствиями пандемии.