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«Великолепные диджеи показали, кто сейчас победители»

  • 7.08.2020, 10:50
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«Великолепные диджеи показали, кто сейчас победители»
Фото: Надежда Бужан / «Наша Ніва»

Нет сомнений, что 9-го августа станет праздничным днем для нашей страны.

Великолепная диверсия диджеев и атмосфера свободного города после митинга показали, кто сейчас настоящие победители, написал читатель телеграм-канала «Баста!».

«Запретом митинга на Бангалоре власть расписалась в собственном бессилии, - пишет читатель. - Хотели как лучше для себя - не дать сторонникам свободы и мирных перемен вновь собраться и показать свою силу. Но получилось, как всегда, наоборот.

События в Киевском сквере, великолепная диверсия диджеев, атмосфера свободного города после митинга показали, кто сейчас настоящие победители. Несмотря на то, что о переносе митинга люди узнали за пару часов, собралось огромное количество людей, жаждущих перемен.

Нет сомнений, что 9-го августа станет праздничным днем для нашей страны - днем свободы и справедливости».

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