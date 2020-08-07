Комментатор во время матча «Шахтера» специально замолчал, чтобы было лучше слышно «Жыве Беларусь!» 3 7.08.2020, 11:05

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Илья Могилевец

Видеофакт.

Вчерашний матч между «Шахтером» и брестским «Динамо» запомнится не только победой солигорской команды, но и тем, как зрители громко скандировали «Жыве Беларусь!».

Как выяснилось, телезрители смогли это услышать благодаря комментатору Илье Могилевцу, который специально замолчал в этот момент, «дав слово» трибунам. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».